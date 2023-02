28 odstotkov prebivalcev Trsta na pragu energetske ranljivosti

Gibanje Zdaj Trst je pred štirimi meseci pristopilo k projektu Wel (Local Energy Welfare), ki ga koordinirata sklad Basso in Forum Diseguaglianze e Diversità in pri katerem sodeluje še pet organizacij, ki deluje v Firencah, Sesto Fiorentino, Leccu, Vareseju in Bologni.

»14 odstotkov gospodinjstev v FJK je prestopilo prag energetske revščine, kar pomeni, da nima denarja za plačevanje položnic in torej ne more primerno ogrevati ali hladiti stanovanja in kriti ostalih energetskih potreb zaradi nezadostnih prihodkov. Želeli smo razumeti, kakšno je stanje pri nas in izoblikovati t.i. eko-družbene politične ukrepe, ki bi zaustavili energetsko revščino in hkrati prispevali k boju proti podnebnim spremembam,« je včerajšnje srečanje z novinarji na Trgu Puecher uvedel član gibanja Federico Zadnich.

Prva faza projekta je predvidela kartiranje energetske revščine po mestnih četrtih, saj podatkov doslej ni bilo. Dela so se lotili po mestnih četrtih, in sicer tako, da so preučili odstotek prebivalstva, ki ima dohodek 70 odstotkov nižji od povprečnega –v Trstu je to 17 tisoč evrov. »Podatki so precej šokantni, saj smo v nekaterih rajonih ugotovili, da sodi celo 48 odstotkov prebivalcev v ta obseg. To pomeni, da je že danes ranljivih povprečno 28 odstotkov prebivalcev Trsta – povišani stroški energije bi bili zanje nevzdržen zalogaj,« je pojasnil Carrosio. Projekt se je poglobil tudi v t.i. eko-bonus oz. 110-odstotno financiranje energetske obnove zgradb in koliko je realno vplival na energetsko revščino in ranljivost.