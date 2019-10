40-letnica pobratenja med občinama Devin - Nabrežina in Buje

20. oktobra 1979 sta župana občin Devin - Nabrežina in Buje Albin Skerk oz. Valentin Jakac podpisala listino o pobratenju in torej listino o prijateljstvu in sodelovanju na različnih področjih - od kulture, mimo šolstva, športa pa vse do gospodarstva. Sosede so takrat družili skupni ideali odporništva, antifašizma in demokracije, pa tudi pisana narodnostna prisotnost na domačih tleh. Štirideset let zatem sta želela sedanja župana obeh občin Daniela Pallotta in Fabrizio Vizintin to obvezo dodatno utrditi in z novim podpisom - na sedežu nabrežinske občine - obnoviti.

Bratstvo med ljudmi, pa tudi vrednote bratstva, svobode in solidarnosti opeva tudi Schillerjeva Himna radosti, himna Evrope. Da so pobratenja nedvomno ena od najkonkretnejših in najbolj učinkovitejših oblik udejanjanja teh idealov je ocenila gostiteljica Daniela Pallotta. Da sta bili občini pred 40 leti znanilki tega, kar je danes združena Evropa, je potrdil tudi župan Vizintin.