50 let pokončnih korakov in bogatih izkušenj TPPZ Pinko Tomažič

Leto se izteka. Za pevke in pevce Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič je bilo toliko bolj pomembno, saj so s številnimi koncerti obeležili pomembno obletnico, 50-letnico delovanja. Razprodani koncerti v ljubljanskem Cankarjevem domu, v tržaškem gledališču Rossetti, sežanskem Kosovelovem domu in dvorani Luttazzi v Starem pristanišču so dokaz, da je revolucionarna in borbena pesem še vedno aktualna in potrebna. Tu in po svetu.

Danes bodo v okviru okroglega jubileja zapeli še zadnjič letos in to na pomembni lokaciji, kjer vsakič radi nastopijo - na openskem strelišču na spominski svečanosti ob 82-letnici usmrtitve Pinka Tomažiča, Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča, Simona Kosa in Ivana Vadnala. Sledil bo (ob 17.00) koncert v Prosvetnem domu, kjer bodo pevke in pevci pod taktirko Pie Cah in ob spremljavi orkestra tokrat na odru brez glasbenih prijateljev. Slavnostni govornik bo Jože Pirjevec. Ob tej priložnosti bo Zveza slovenskih kulturnih društev pevcem in dirigentki podelila Gallusove značke, ob vhodu pa bodo zbirali prispevke za obnovo Bolnice Franja.