55. Barcolana: zmaga Arce, drugi Kosmina, sledijo ... (v živo)

55. Barcolano spremljamo v živo.

---

12.45 Sledijo:

8. Anywave (Leghissa); 9. Sajonara ; 10. Adriatic Europa (Dušan Puh); 11. Tiburon

12.43 Zaradi protestov kaže, da bo mala Fatamorgana diskvalificirana.

---

12.36 Odlično sedmo mesto za Barraondo, jadrnico, ki nosi zastavo EPK Go! 2025.

---

12. 34. Peto mesto mali hrvaški Fatamorgani iz kategorije 4 (9,98 m) Jadralnega kluba Mornar. Šesta jadrnica Molo longo Tutta Trieste s Fedricom Giorgijem in Andreo Nevierov.

---

12.26 Črnogorska Maxi Jena četrta. Goriška Barraonda se bori za visoko 6. mesto.

---

12.23 Drugo mesto Proseccu Doc, tretje mesto Way of Life.

---

12.20 Po skoraj dveh urah je do cilja prva prijadrala Arca Furia Benussija. Do cilja so jadrali 1 uro 49 minut in 55 sekudn.

Odločitev regatnega odbora, da se bo regata zaključila že pri prvi boji, bo zagotovila, da bo čim več jadrnic lahko zaključilo regato.

12.17 Arca Furia Benussija bo najhitreje prijadrala do prve boje, kjer se bo zaključila 55. Barcolana. V končnici je krmilo Arce prevzela 16-letna Marta Benussi.

Prvo zmago je Arca z Benussijem dočakala leta 2021.

Drugo mesto zaseda slovenska Way of Life.

---

12.12 Vodi Arca, druga Way of Life in Prosecco Doc. Sledijo Maxi Jena, Molo Longo in šesta pa Barraonda.

---

12.11 Še približno 15 minut do cilja.

---

12.10 Regata se bo zaključila pri prvi boji. Drugič v zgodovini Barcolane.

---

12.08 Po več kot uri in pol jadranja se jadrnice približujejo prvi boji pri Miljah. Nadaljuje se troboj med Arco, way of Life in trejo Maxi Jeno. A je Prosecco Doc tisti, ki jadra najbolj direktno proti prvi boji.

---

11.58 V ospredju flote jadra tudi Tiburon, na katerem so tudi slovenski jadralci, člani JK Čupa. Med boljšimi je tudi mali Viktor (kategorija 9), ki jadra pod zastavo TPK Sirena.

---

11.52 Pred prvo bojo (ki še ni tako blizu) troboj med slovensko Way of Life (Bodini), tržaško Arco (Benussi) in črnogorsko Maxi Jeno (Radonjić). Shockwave (z Mitjo Kosmino) bolj proti Trstu sledi trojici.

Tik za njimi je tudi Barraonda z zastavo EPK Go!2025.

---

11.50 Iz množice jadrnic se je uspešno prebila tudi jadrnica Barraonda, ki nastopa z logotipom GO!2024 pod imenom Evropske prestolnice kulture Nova Gorica – Gorica. Ta je tik Maxi Jeni.

---

11.48 Do prve boje še nekaj manj kot polovica. Razdalja med startom do prve boje meri 4,2 navtičnih milj.

---

11.44 Manjše jadrnice z vetrom iz ozadja flote se prebijajo v ospredje. Ni pa zapihalo po vsem regatnem polju.

---

11.34 Prosecco Doc je prevzel vodstvo, potem ko je ujel nekaj sapic. Za krmilom Mitja Kosmina. Veter je rahlo zapihal iz ozadja flote.

Prva boja je sicer še precej daleč.

---

11.27 Na Barcolani tudi minister za šport Andrea Abodi.

---

11.24 Veter zdaj piha skoraj po vsem polju z jakostjo od 2 do 3 vozla.

---

11.18 Shining vodi, sledi Way od Life, ki je prehitel Arco. Pozor na Woodpecker Cube Generali s Francesco Clapcich. Lažja Shining, krmarja Željka Perovića, je 18,5-metrska jadrnica z dvema kriloma, ki je v teh razmerah uspešnejša. Ob tako lahkem vetru je pomembno razmerje med težo in močjo, lažje jadrnice z manj površine v vodi so zdaj v prednosti.

---

11.09 Za regatni odbor je spregovoril Crevatin, ki pravi, da je veter na startu rahlo pihal do 2 vozla, potem pa je padel. Regatni odbor bo zdaj pri prvi in drugi boji preverjal, kakšne so tam vetrovne razmere.

Zdaj kaže, da se rahli sunki širijo pod obalo.

---

11.06 Regatni odbor predvideva, da bodo najhitrejši ob takih vetrovnih razmerah do prve boje potrebovali vsaj uro.

---

11.05 Po 35 minutah so jadrnice še daleč od prve boje. Veter je padel.

Lažje jadrnice so zdaj v prednosti, med njimi se (še vedno po polžje premikata) slovenska Shining Davida Bartola (Marina Portorož) in Maxi Jena Črnogorca Miloša Radonjića. Težje pa se premikajo večje in zato težje jadrnice.

---

10.57 Jadrajo v skrajnih razmerah. V ospredju Maxi Jena in Way of Life, ki sta startali še bližje Miramaru, Arca tik ob njih. Za njimi tudi Puhova Adriatic Europa

---

10.53 Nekateri namigujejo, da bi regato skrajšali že pri prvi boji, sicer pa pri drugi boji.

---

10.50 Za večje (regatne) jadrnice se je regata začela, ostali še stojijo skoraj negibni na startu. V ospredju še vedno Arca, Prosecco Doc Shockwave, ob Way of Life še črnogorska Maxi Jena.

---

10.38 Arca je startala pri Miramaru. In se počasi giblje. Prosecco Doc Shockwave (Mitja Kosmina na krmilu) za njimi s slovnesko Way of Life (Lorenzo Bodini na krmilu).

Wendy Schmidt je na krovu manjše jadrnice arpege z Andreo Visintinijem, Tržačanom, ki je bil lani na krovu zmagovalke Deep Blue.

---

10.33 Današnja Barcolana spominja na duh, ki je spremljal Jesenski pokal pred leti. Na morju je videti posadke, ki so si vzele čas za žar na krovu. Regato kot resno tekmovanje so vzeli samo profesionalni jadralci. Preostala večina kot zabavo. Na morju že dolgo ni bilo videti tako številčno floto. Start so vsi pričakali v ravni črti. Seveda po zaslugi pomanjkanja vetra.

---

10.30 Startali so.

Vetra je le za vzorec (1,5 vozla s severo zahoda). Jadrnice upajo, da bo kakšna sapica zapihala z Miramara, zato ga najkonkurenčnejše jadrnice čakajo tam. Nekaj sunkov so zaznali pri Miljah.

----

10.15 Jadrnice se zbirajo na dve milji dolgi startni črti in se pripravljajo na start, ki ga bo top naznanil ob 10.30. Zaradi pomanjkanja vetra je zelo možno, da bodo regato skrajšali. Kje bodo postavili ciljno bojo, še ni znano. Večje in manjše regatne jadrnice sicer ne bodo imele večjih težav tudi ob zelo rahlem vetru, težje bo za kajutne jadrnice. Do cilja bodo lahko prijadrale do 17.30.

Vetra na startu ni. Ni še jasno, ali se bo v teku regate malo ojačil, a bo to vselej zelo rahel veter. Odvisno bo, če se bo zjasnilo.