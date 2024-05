60 let Mednarodne šole v Trstu

Skupaj gradimo svetlo prihodnost. Tako sporočilo so na svojih majicah nosili otroci iz vrtca, osnovnošolci, srednje- in višješolci, ki obiskujejo Mednarodno šolo v Trstu oz. International School of Trieste (IST), ki obhaja letos 60. rojstni dan.

V soboto so na svojem sedežu v naselju Villaggio del fanciullo na Opčinah (tja so se preselili leta 1978) priredili veliki praznik s petjem zborčka osnovnošolcev, plesom, skupinskimi igrami in druženjem ob hrani in pijači, saj so ga združili z vsakoletnim dnevom za družine. Ob 14. uri so se z memorialom v košarki spomnili pokojnega Maurizia Fermeglie, ki je bil dolga leta podpredsednik te šole.