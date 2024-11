Tržaški gorski reševalci so včeraj imeli kar nekaj dela. Ob uri kosila (med 12.50 in 13.14) so priskočili na pomoč moškemu pri Botaču. 63-letnik z Goriškega je nenadoma omedlel. Na kraju se je mudilo tudi zdravstveno osebje službe 118, ki ga je na nosilih prepeljalo do rešilnega vozila.

Še pred tem, okoli 10.50, so pomagali 58-letni ženski, ki naj bi si zlomila gleženj na pešpoti Ressel v Bazovici. Do nezgode je prišlo približno 700 metrov stran od vasi.