Afera o zelenici na stadionu Rocco se nadaljuje

Sobotna tekma nogometnega kluba Triestina proti piemontskemu Pro Vercelli, naj spomnimo, bo le na papirju domača. Tretjega kroga tretje italijanske nogometne lige namreč ne morejo odigrati na stadionu Rocco zaradi odredbe vodstva C-lige. Štiri tisoč navijačev s sezonskimi vstopnicami bo imelo na razpolago 1961 mest na stadionu Omero Tognon v Fontanafreddi, na Pordenonskem.

Začelo se je z Måneskini

Triestina je prvo tekmo letošnje sezone odigrala na Roccu proti Trentu. Stadion sicer tudi poleti ni miroval. 17. julija je rimska rok skupina Måneskin pri Valmauri zaigrala prvi koncert letošnje turneje. Dogovor je bil, da bi potem Občina Trst in organizatorji koncerta sofinancirali obnovo zelenice. Kar se je tudi zgodilo. Agronomi so naposled dali zeleno luč uporabi stadiona, a med prvo tekmo sezone je postalo jasno, da nekaj ni v redu. Med tekmo so se kosi trave kar dvigali. Nogometni klub Trento se je po tekmi uradno pritožil pri vodstvu lige. Triestina pa je morala poiskati začasno alternativno rešitev. Sprva se je govorilo o stadionu v Lignanu, naposled pa so izbrali Fontanafreddo, ki se nahaja 130 kilometrov od Trsta. Tam bo odigrala prihodnjo »domačo« tekmo proti Pro Vercelliju, šušlja pa se o tem, da bodo nogometaši trenerja Attilia Tesserja morali odigrati onstran Tilmenta tudi tekmo proti Mantovi, ki bo 1. oktobra.

Afera o zelenici tržaškega stadiona Nereo Rocco se še ni polegla. Občinski svetniki iz vrst Demokratske stranke Valentina Repini, Laura Famulari in Luca Salvati so mestni vladi župana Roberta Dipiazza postavili vprašanje o aktualni zadevi. Od Dipiazze in odbornikov zahtevajo pojasnila o nadaljnjih korakih občine ter o odškodninah in ukrepih, ki bi imetnikom sezonskih vstopnic, ki se ne bodo mogli podati v Fontanafreddo, omogočili ogled tekme.

Vrnitev na stadion Grezar?

Kar pa se Občine Trst tiče, je zadeva, navidezno in načeloma, rešena. V torek popoldne so se predstavniki občine sestali z vodstvom Triestine in potem objavili skupno izjavo. V tej krivita ne bolje definirane »tehnične aspekte postopkov popravila zelenice«, ki jih bodo agronomi občine in Triestine sedaj bolje ocenili. Poudarili pa so, da za slabo stanje igrišča ni bil kriv prezgoden trening Triestine na Roccu, kot je marsikdo ugibal.

Glede koncertov, ki naj bi na Roccu potekali med končnico za napredovanje v B-ligo, pa je Občina Trst obljubila, da za Triestino ne bo nevšečnosti. Obljubili so še, da iščejo rešitve, ki bi Triestini omogočale, da bi te morebitne tekme odigrala doma. Krožiti so sicer začele govorice, da bi možna rešitev lahko bil atletski stadion Pino Grezar, ki Triestine ne gosti že 31 let.

Včeraj so se tudi sestali lokalni sekretarji strank Dipiazzeve koalicije. Informirani viri poročajo o dobrem vzdušju. O zahtevah po odstopih pa ni ne duha ne sluha.