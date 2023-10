Afera Rocco: politične igre in skrbi, tekem pa še ne

Zaskrbljenost. To je občutek, ki prevladuje v vrstah Triestine, in hkrati beseda, ki jo je največkrat ponovil predsednik tržaškega kluba Ben Rosenzweig. Slednji je včeraj sklical nujno tiskovno konferenco, na kateri je globoko obžaloval nastalo situacijo glede zelenice stadiona Rocco in tudi precej ostro napadel Občino Trst.

»Kot novi lastniki smo želeli potrpežljivo čakati, zdaj pa sta napočili frustracija in zaskrbljenost. Pri čem smo? Še ne vemo, kdaj se bomo lahko vrnili domov. Investirali smo precej denarja in stadion je bil eden izmed glavnih razlogov, da smo sklenili posel in kupili Triestino. Zato je nastala situacija nesprejemljiva. Z deželo odlično sodelujemo, medtem ko ne morem potrditi istega za občino. Naš načrt je srednjeročen, ampak nikakor ne moremo sprejeti dejstva, da bi bila Triestina del političnih igric na občinski ravni. Tu bom cel teden Barcolane in sem na razpolago za možna srečanja,« je dejal.

Za Triestino je vsekakor prioriteta, da bi bil stadion nared do 20. oktobra, ko bo na sporedu derbi proti Vicenzi, ki bi lahko privabil tudi nad 10.000 gledalcev, in take tekme v Fontanafreddi enostavno ne bi bilo mogoče odigrati. Pri Triestini so se pozanimali, ali bi lahko domače tekme odigrali v Kopru ali Ljubljani, sedanja pravila pa nastopanja v tujini ne dopuščajo. »Skrbi nas tarejo, kljub hudi situaciji, pa so rezultati zelo dobri, za kar se moram zahvaliti ekipi in trenerju.«