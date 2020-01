Aleksandrinke v literarni pripovedi Darinke Kozinc

Les Slovènes, Slovenke ... aleksandrinke. Avtorica Darinka Kozinc, v opusu katere je že več knjižnih del o slovenskih dekletih in ženskah, ki so se zlasti z Vipavskega in Goriškega odpravile v Egipt, da bi tam služile kruh kot dojilje, varuške, vzgojiteljice ali hišne pomočnice, je svojo zadnjo knjigo z naslovom Les Slovènes predstavila v pogovoru z Nadio Roncelli, urednico založbe Mladika, pri kateri je knjiga izšla. V njej je avtorica skozi literaturo spregovorila o zgodbah skupinice deklet, za katere je material črpala v raznovrstnih pričevanjih aleksandrink. Knjigo so predstavili na ponedeljkovem srečanju Društva slovenskih izobražencev, ki ga je glasbeno oblikovala citrarka Janka Frančeškin.

Darinka Kozinc, sicer inženirka lesarstva, nekdanja podžupanja Občine Nova Gorica, pa tudi predsednica Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink, se je s tem zanimivim poglavjem slovenske zgodovine srečala pod domačo streho: dve prateti sta namreč bili aleksandrinki.