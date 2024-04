Koncert v nekdanji dvorani tržaške kvesture

Če se tudi vam toži po nekdanjem gledališču v Ulici Tor Bandena, a tudi če ste med tistimi, ki niste nikoli posumili, da se v veliki stavbi tržaške kvesture »skriva« gledališka dvorana, boste najbrž veseli letošnjega Koncerta s čelado. Tržaški Rotary club in sklad Fai bosta namreč v soboto, 4. maja, poskrbela, da bo nekdanji Avditorij ponovno odprl vrata. Kot sta na današnji predstavitvi izpostavili Gaia Furlan in Tiziana Sandrinelli, se je veliko Tržačanov prvič srečalo z dramsko igro ravno v tej dvorani, ki je sprejela tudi 600 gledalcev.

Od 10. do 18. ure je predvidenih 14 skupinskih obiskov, ki jih bodo vodili mladi prostovoljci sklada Fai, ob koncu vsakega pa bo mogoče prisluhniti tudi glasbeni točki, za katero bodo poskrbeli učenci konservatorija Tartini pod vodstvom Elia Grigolona. Ta je na beneški akademiji diplomiral ravno z nalogo o obnovi Avditorija, ki je zaradi spremenjenih varnostnih predpisov (in pasivnosti odločevalcev) že desetletja zaprt. Da bo vse potekalo po predpisih, bodo poskrbeli svetovalci zdravstvenega podjetja Asugi in zbornica inženirjev, ki bo udeležencem posodila varnostne čelade (od tu naslov: I concerti con il caschetto).

Brezplačne vstopnice je mogoče rezervirati na spletni strani eventbrite.it.