Ali res na Globojnerju slabo ravnajo z živino?

Med nekaterimi sprehajalci, ki radi zahajajo v padriški Park Globojner, ter lastniki živine, ki se pase na tamkajšnjem ograjenem zemljišču, prihaja v zadnjih tednih do napetosti, ki se vse bolj stopnjuje.

Obiskovalci parka so z objavljanjem fotografij in drugega materiala že večkrat opozorili, da so osli in ovce pri Globojnerju po njihovi oceni podhranjeni in na splošno v slabem stanju, vest je odmevala na spletnih omrežjih in v nekaterih medijih. Zadnjič pred enim mesecem, ko je stranka Partito animalista italiano zadevo prijavila na tržaško tožilstvo, ki bo moralo določiti, kot so sporočili iz stranke, ali res gre za primer slabega ravnanja z živino.

Karlo Grgič, predsednik padriške Gozdne zadruge, ki upravlja Park Globojner in ima v lasti živali, je sicer za Primorski dnevnik demantiral poročanje animalistov. Pristavil je, da jih ti nadlegujejo, vdirajo na parcelo in blatijo zadrugo. »Poklical sem veterinarja, ki deluje pod okriljem Asugija, potrdil je, da je z živino vse v redu. Ravnanje oseb, ki nas nadlegujejo in nam stalno povzročajo težave, pa smo prijavili karabinjerjem,« je dejal.

Odkar so animalisti vložili prijavo, živali v Parku Globojner tedensko pregleduje živinozdravnik iz veterinarske službe zdravstvenega podjetja Asugi. Pred nekaj dnevi je direktor urada za preventivo, varnost živil in javno veterinarsko zdravstvo Asugija Manlio Palei animalistom sporočil, da se je 1. julija tudi sam udeležil inšpekcije živine. »Stanje ni bilo tako dramatično,« je zapisal v poročilu, ki ga je posredoval animalistični stranki. »Verjetno tudi zato, ker so prejšnje inšpekcije kolegov privedle do kakšnih sprememb,« je pristavil.

V Parku Globojner so postavili v prakso predpise veterinarja: ovce, ki jih je bilo treba obriti, so obrili, nekatere so oskrbeli, tako kot takrat še brejo oslico, ki ji po novem sledi živinozdravnica. Pri zadrugi so tudi očistili napajalnike z vodo.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.