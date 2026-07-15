Odpadki bodo za zgoniške občane cenejši

Pristojbina za ravnanje z odpadki bo v zgoniški občini letos za deset odstotkov nižja, tako za gospodinjstva kot za podjetja in druge objekte. Novost so včeraj napovedali na seji občinskega sveta, ki je med drugim odobril manjše spremembe v pravilniku, ki ureja prav omenjeno pristojbino. Poleg znižanja tarif bo občina že letos uvedla 30-odstotni popust za objekte, ki jih lastnik oziroma davkoplačevalec uporablja manj kot 183 dni na leto.

Zadnjo sejo pred poletnim premorom je skupščina posvetila številnim obveznostim, med katerimi je omenjena odobritev novih tarif za pristojbino TARI. Odpadki so bili sicer v ospredju tudi v krajši debati, ki jo je načela svetnica iz vrst opozicije Chiara Puntar (Bratje Italije). S svetniškim vprašanjem – predstavila ga je že maja, – je opozorila na zmedo, ki je nastala v Križu, potem, ko je tržaška občina namestila t.i. pametne zabojnike, ki jih lahko občani uporabljajo samo s temu namenjeno aplikacijo ali izkaznico. Križ leži namreč na območju treh občin. Poleg tržaške, sta za upravljanje vasi pristojni še devinsko-nabrežinska in zgoniška občina.

Spremenjeni način odlaganja je zmedel tudi občane ostalih dveh občin, čeprav je zanje postopek ostal nespremenjen. »Občani zgoniške občine morajo tudi v Križu še naprej odlagati ločene odpadke v zabojnike občinskega ekološkega otoka, ki že deset let stojijo na istem mestu, za mešane odpadke pa je organizirano zbiranje od vrat do vrat,« je pojasnila županja Monica Hrovatin in spomnila, da podobno stanje kot v Križu doživljajo tudi prebivalci Devinščine in Božjega polja, obeh vasi, ki ju zgoniška občina deli s tržaško.

Postopek, ki velja za celotno območje zgoniške občine, so uvedli pred desetimi leti, ko je bilo ločenih odpadkov največ 17 odstotkov letno. Občina, ki je poverila službo družbi Isontina ambiente, se danes ponaša z 80-odstotnim ločenim zbiranjem. Ker je mešanih odpadkov zato manj, sta tudi strošek za njihovo sežiganje in pristojbina TARI nižja. 10-odstotni popust bodo lahko občani koristili že letos.

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