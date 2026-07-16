Repnič ima novo kulturno društvo

Na dan slovenske kulture je letos v Repniču nastalo novo kulturno društvo z imenom Latnik. Na prijetno novost je včeraj na poletnem zasedanju zgoniškega občinskega sveta opomnil svetnik Aleks Milič (Skupaj-Insieme). Napovedal je dogodek, ki ga bo mlado društvo ponudilo jutri na dvorišču družine Rebula - pri St’ršinovih v Repniču št. 2, kjer je nekoč delovala osmica, ob 20.30. Nastopila bo zasedba Violoncelli itineranti, ki jo sestavljajo Andrejka Možina, Ema Krečič Rode in Carla Scandura. Ženska zasedba redno nastopa in ponuja zanimiv dialog med prefinjenimi orkestracijami, glasom in kančkom improvizacije.

Društvo je nastalo 8. februarja letos na pobudo vaščanov, ki se želijo v svoji vasi družiti ob kulturnih dogodkih in privabiti nove obiskovalce. Predseduje mu domačin Marjan Milič, ki je zaupal, da vaščani že veliko časa prirejajo dogodke: »Družimo se na primer za pust, ko se skupaj sprehajamo po vasi. Decembra smo se zbrali ob prižigu božičnih luči, 1. maja pa povabili v našo sredo proseško godbo.« Odločili so se, da bodo svoje delovanje razširili na kulturne dogodke, kot bo jutrišnji, in uradno vpisali društvo na deželni seznam RUNTS. Kmalu načrtujejo vstop v Zvezo slovenskih kulturnih društev. Medtem so na zadnjih prireditvah zbrali že štirideset članov.Na omenjeni seji občinskega sveta je odbornik za kulturo Mitja Čebulec med drugim spomnil, da je letos občina združila poletne dogodke v skupni koledar. S prireditvami, ki jih s pokroviteljstvom občine prirejajo domača in druga društva, so začeli sicer že maja, nadaljevali pa bodo na različnih lokacijah vse do septembra. Na voljo so glasbeni, gledališki in filmski večeri.