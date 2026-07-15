Z glasbo širijo sporočilo miru

Medtem ko je na svetu vse močnejši ropot bomb in drugega orožja, bo evropski mladinski sinfonični orkester European Spirit of Youth Orchestra (ESYO) tudi letos nosil sporočilo miru in sožitja. Orkester je leta 1994 nastal na pobudo tržaškega kulturnega društva Scuola per giovani musicisti europei (SGME). Letošnja poletna koncertna turneja po Sloveniji in Furlaniji - Julijski krajini, ki so jo predstavili v prostorih Novinarskega krožka, nosi naslov United together, for a Europe of good friends (Združeni za Evropo skupnih prijateljev).

Evropski mladinski orkester sestavljajo glasbeniki med 13. in 19. letom starosti, ki jih dirigent izbere vsako leto med najboljšimi učenci evropskih konservatorijev in glasbenih šol. V več kot tridesetih letih neprekinjenega delovanja je orkester spremljal glasbeno in osebno rast več kot tri tisoč nadarjenih mladih glasbenikov iz različnih regij srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope, celo iz Kitajske, Ruske federacije in Libanona.

Program turneje, ki bo tokrat zelo bogat - vključuje namreč kar sedem sifoničnih koncertov, koncertni nastop godalnega orkestra in zaključno prireditev - sta predstavila vodja in ustanovitelj orkestra ESYO Igor Coretti Kuret ter predsednik SGME Ezio Perillo, ki je najprej posvetil misel pokojnemu odborniku za kulturo na tržaški občini Giorgiu Rossiju.

Prvi koncert bo na sporedu 26. julija v Frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici ob 11. uri , kjer bo nastopil ansambel godal Legato. Nato bo na osmih lokacijah nastopil orkester ESYO. 30. julija ob 21.30 v prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru, 31. julija ob 21. uri na Lavričevem trgu v Ajdovščini, 1. avgusta ob 21. uri pa na Trgu Svobode v Števerjanu. Naslednji dan, 2. avgusta, ob 21. uri bo igral na Trgu sv. Roka v Nabrežini, 5. avgusta ob 17.30 na travniku pred hotelom Saisera v Ovčji vasi, 6. avgusta pa bo nastop na Verdijevem trgu v Trstu. Začel se ob ob 21. uri, večer bo del programa letošnjega niza tržaške občine Trieste Estate. Orkester ESYO bo nastopil še naslednji dan, 7. avgusta, ob 20.30 na Grajskem dvorišču v Vipavskem Križu, 8. avgusta ob 17.30 pa bo na goriškem Trgu Evrope začetek čezmejnega sprehoda Povezani v glasbi z zaključim flash mobom in glasbenim trenutkom ob 20.30. Program koncertov vključuje skladbe Ludwiga V. Beethovna, Edwarda Griega, Jana Sibeliusa, Modesta Musorgskega in Zoltana Kodalyja.