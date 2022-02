Alternativa domovom za starejše občane obstaja

Jaz ostanem doma. Mantra prvega vala pandemije novega koronavirusa je naslov projekta, s katerim se je stalna konferenca za duševno zdravje Basaglia poglobila v potrebno strategijo in ukrepe za pomoč na domu in vključevanje starejših posameznikov v družbo. Resnica ima za pobudnice dva obraza: če si starejši na eni strani ne želijo drugega, kot da bi potrebno oporo dobili v domačem okolju, lahko štiri zidovi lastnega stanovanja postanejo pravi pekel, če na ozemlju ne deluje ustrezna mreža storitev, ki bi predstavljala pravo alternativo domovom za starejše občane. Problem je še posebno očiten postal med izrednim zaprtjem države leta 2020, saj je na Tržaškem kar 61 odstotkov žrtev covida-19 bilo gostov domov (266 od skupnih 435).

Podrobnejšo več kot sto strani dolgo publikacijo s podrobno analizo položaja, ki so jo razdelili zaposlenim na tem področju, sta uredili Giovanna Del Giudice, psihiatrinja, sodelavka Franca Basaglie in predsednica stalne konference ter sociologinja Margherita Bono. Pri delu so sodelovale še Elisa Defrancisci, Giorgia Faganello in Fabiana Martini, projekt je finančno podprla Dežela FJK s finančnimi sredstvi italijanskega Ministrstva za delo in socialne zadeve,vlogo partnerja sta odigrala Skupnost sv. Egidija in krožek Auser. Ženska ekipa je intervjuvala trideset starejših ranljivejših posameznikov, ob njih pa še zastopnike tržaške občinske socialne službe, zdravstvenega podjetja ASUGI in drugih zavodov, zadrug in društev, pa tudi prostovoljce. Izsledke raziskave bodo širši javnosti predstavili v sredo ob 17.30 v tržaškem novinarskem krožku. Krajši bilten z glavnimi informacijami in odlomki nekaterih pogovorov pa bodo razdelili lekarnam, splošnim zdravnikom, sindikatom upokojencev...