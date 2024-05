V Dolini Glinščice na 16-letnika padla skala

Gorski reševalci so ob 13. uri skupaj z gasilci in reševalci deželne službe 118 posredovali v Dolini Glinščice, kjer se je poškodoval 16-letnik. Iz planinske koče Premuda sta se z očetom podala do cerkvice na Pečah, pri čemer sta obšla označeno pot in sta se znašla na skalnatem pobočju. Medtem ko je mladenič prestopal skalo, se je odtrgal blok, ki ga je oplazil in poškodoval. Na nogi je dobil globoko rano, so sporočili gorski reševalci. Mladeniča so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores na kraju stabilizirali. Naložili so ga na nosilo in nato z vitlom potegnili na reševalni helikopter, ki je medtem priletel. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z zeleno triažno kodo.