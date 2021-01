Alumni klub Zois za medgeneracijski dialog

Alumni klub Zois je nova zamisel državnega tehniškega zavoda Žige Zoisa v Trstu, ki združuje vse trenutne in nekdanje profesorje ter dijake te šole. Temelji projekta sta dolga in bogata tradicija šole ter pozornost, ki jo »Zoisovci« posvečajo medgeneracijskemu dialogu. Premierno virtualno srečanje so priredili v četrtek, 21. januarja, po platformi Zoom.

O sebi pravijo, da je šola v slovenskem prostoru v Italiji vzgojila več generacij mladih in jim ponudila zanesljivo in trdno strokovno podlago, da bi se potem lahko uveljavili kot zanesljivi ekonomisti in uspešni geometri. Mnogi diplomanti pa so v življenju prav tako uspešno ubrali druge, zelo različne poklicne poti. V vseh letih so dijaki ohranili svojo trdno navezanost na šolo, kar je na šoli porodilo zamisel ustanovitve Alumni kluba Zois, ki združuje bivše »Zoisovce« ter z izkušnjami in načrti mnogih bogati in plemeniti zdajšnjo šolsko sredino.

Na prvem srečanju se je zbralo več nekdanjih in sedanjih profesorjev ter dijakov.