Ansaldo še v igri, za čakanje na delo pa ni soglasja

Družba Ansaldo Energia je na današnjem sestanku na ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo v Rimu potrdila, da je pripravljena prevzeti tovarno multinacionalke Wärtsilä pri Boljuncu. Dolgo in mučno dogovarjanje, ki se je julija 2022 začelo z nepričakovano vestjo o preselitvi proizvodnje ladijskih motorjev na Finsko, pa je vse prej kot pred srečnim razpletom. Ni namreč soglasja o čakanju na delo, ki na osnovi poletnega dogovora zapade čez peščico dni, 31. decembra.

Dosedanja lastnica bi ga bila pripravljena podaljšati le za tri mesece, kar je za sindikate, italijansko in deželno vlado Furlanije-Julijske krajine in ostale sogovornike nedopustno. Ti vztrajajo, da bi moralo podaljšanje trajati vsaj pol leta, ker v krajšem času ni mogoče postaviti temeljev novemu industrijskemu poglavju. Na zadnjem sestanku v Rimu, 1. decembra, sta italijanska in deželna vlada stopili na pot snovanja programskega sporazuma, s katerim so se pri škedenjski železarni izognili množičnemu odpuščanju zaposlenih.

Državna sekretarka na ministrstvu Fausta Bergamotto je sicer danes sprva predlagala, da bi čakanje na delo obveljalo še za leto dni. Michele Cafagna, izvršni direktor italijanske veje družbe Wärtsilä Italia pa se je temu takoj uprl in odgovoril z manj kot tretjino od zahtevanega. Skušal naj bi si še izboriti, da bi v programski sporazum, vključili tudi postopek odpuščanja zaposlenih. Solidarnostne ukrepe za tiste, ki bi ostali brez delovnega mesta pa naj bi morale obenem kriti same inštitucije.

