Aperibanking je uspel

Nekaj več kot 80 mladih se je v petek zvečer v miljskem klubu Circolo della Vela prepustilo užitkom ob hrani in dobri kapljici. Ko je sonce zašlo, pa so se še naplesali na melodijah, ki jih je vrtel DJ Redhead. Sedaj že tradicionalni Aperibanking, ki ga za svoje mlade člane prirejata Zadružna kraška banka Trst Gorica in njena mladinska skupina ZKB mladi, je tudi tokrat povsem uspel.

Skupina v belo oblečenih deklet in fantov se je zvečer zbrala pri miljski avtobusni postaji, od koder je na ogled mesteca krenila pod vodstvom vodiča Andree Gillija. Mladi člani so prisluhnili zanimivostim v zvezi z bogato zgodovino kraja, ki so mu dolgo vladali Benečani. Ti so tu pustili značilen pečat in arhitekturo, ki se povsem razlikuje od tržaške. Ogledali so si osrednji Trg Marconi in pročelje miljske katedrale sv. Ivana in Pavla. Pot jih je nato vodila do cerkvice svetega Frančiška Asiškega in Miljskega gradu, ki je bil nekoč poletna rezidenca oglejskega patriarha.

V jadralskem klubu na miljski obali so ob očarljivem sončnem zatonu mlade člane sprejeli predstavnik ZKB mladi Alex Rupel, ki je predstavil delovanje skupine, v imenu upravnega odbora banke je pozdravila Petra Maronese. Prisotne je nagovorila tudi Martina Jelovcich, prva ženska predsednica v skoraj 80-letni zgodovini miljskega kluba, v katerem več deset mladih na optimistih in jadrnicah tipa laser usvaja jadralske veščine in se uči spoštovati in ceniti morje.