Aretirali domnevnega preprodajalca drog

Sodni policisti v civilu so v četrtek aretirali mladega moškega zaradi domnevnega trgovanja z mamili. Policisti v civilu so namreč med svojim delom za boj proti nedovoljenemu trgovanju z mamili opazili mladeniča pred enim od lokalov na Trgu Garibaldi, ki se je nervozno oziral naokoli. K njemu je prišel mlad fant, ki večkrat obiskuje lokalne ambiente, kjer se zbirajo narkomani, kateremu je prvi izročil zavojček.

Sodni policisti so ju nato ustavili in pregledali, fantu, ki je dobil zavojček, so mu ga zaplenili in ugotovili, da je vseboval hašiš za nekaj odmerkov.

Fanta, ki mu je podal zavojček, 19-letni B.A., pa so policisti odvedli do policijske postaje, ob bolj temeljiti preiskavi pa so našli pri njem 100 gramov hašiša.

19-letnika so nato aretirali zaradi domnevnega nedovoljenega trgovanja z mamili. V sodelovanju s sodnimi oblastmi so mu odredili hišni pripor. Domnevnega kupca so ovadili zaradi upravne kršitve zakona in ga kot uživalca drog prijavili prefekturi.