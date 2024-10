V Ulici Carnaro je malo po 8.30 umrl 60-letni motorist S. A. E.. Trčil je v drevo, pri čemer je padel in obležal na tleh. Na interventno telefonsko številko za klice v sili 112 je poklical mimoidoči voznik. Kljub prizadevanjem reševalcev deželne službe 118, ki so hitro prispeli na kraj, zanj žal ni bilo več pomoči in je na kraju umrl. Ulico Carnaro so do 11.30 zaprli za promet. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci.