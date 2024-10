Po nočni izmeni naleteli na neprijetno presenečenje

Danes ponoči so vandali poškodovali tri avtomobile na parkirišču za uslužbence pred katinarsko bolnišnico, je sporočilo zdravstveno podjetje ASUGI. Uslužbenci, ki so se po nočni izmeni vračali domov, so naleteli na neprijetno presenečenje. Vandali so preluknjali pnevmatike, razbili vetrobran oz. zadnjo šipo ter luči njihovih avtomobilov. Ukradli so tudi registrske tablice.

Dogodek preiskujejo organi pregona. Zdravstveno podjetje, ki je uslužbencem izrazilo solidarnost, je že sprožilo postopek za zavarovanje in napoveduje, da bo namestilo nove nadzorne kamere.