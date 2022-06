Aretirali izsiljevalko na begu

Devinsko-nabrežinski policisti so pri Moščenicah aretirali državljanko Romunije, rojeno leta 2002, ki jo je sodišče v Anconi obsodilo na zaporno kazen. Med rutinskim pregledom kombija z romunsko registrsko tablico, ki je bil namenjen v tujino, so predstavniki organov pregona ugotovili, da je dekle aprila lani zapeljalo nekega moškega in ga prepričalo v spolni odnos proti plačilu. Dekle se je z žrtvijo predhodno dogovorilo za ceno storitve. Ob prihodu na dom moškega seksa ni bilo, dekle pa je od njega vseeno zahtevalo šestkrat višjo denarno vsoto od dogovorjene. Še več, moški je bil deležen groženj, da bodo, če ne bo plačal, posegli izsiljevalkini prijatelji.

Ker moški denarja ni hotel izročiti, se je dekle pod njegov dom vrnilo s tremi pajdaši, ki so mu začeli groziti s smrtjo. Moški je na pomoč poklical policijo, ki je identificirala nepridiprave in jih ovadila zaradi izsiljevanja. Med zasliševanjem se je dekle, da bi zaščitilo ovadene sodržavljane, zlagalo, da je bilo žrtev spolnega nasilja, pri čemer si je raztrgalo spodnje perilo. Preiskovalcem se je celo zlagalo, da je moški prodajal drogo. Kmalu se je izkazalo, da je bila žrtev popolnoma nedolžna, zaradi česar si je dekle prislužilo še ovadbo zaradi obrekovanja. Njen beg se je tako končal na cestninski postaji pri Moščenicah, od koder so jo policisti odvedli v tržaški zapor.