Aretirali moškega zaradi družinskega nasilja

Karabinjerji so danes sporočili, da so pred nedavnim aretirali 55-letnega Italijana zaradi družinskega nasilja. Moški je po njihovih navedbah bil več mesecev nasilen do nekdanje partnerice. Nekaj dni pred aretacijo je moški tudi že prejel opozorilo tržaškega kvestorja zaradi prepira v baru s svojo nekdanjo partnerico.

Aretacija je sledila telefonski prijavi družinskega nasilja. Nabrežinski karabinjerji so zato na kraj dogajanja napotili kolege iz miramarske postaje karabinjerjev. Ti so nasilneža aretirali v stanovanju nekdanje partnerice, preden bi lahko napadel žensko. Kljub prisotnosti uniformirancev je moški nadaljeval z grožnjami.

Po ocenah karabinjerjev se moški ni sprijaznil s koncem razmerja med njima.

Karabinjerji spominjajo na pomen prijave tovrstnega dogajanja. Organi pregona bodo žrtve lahko zaščitili le, če bodo te nasilje prijavile.