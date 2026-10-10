Aretirali roparja, ki je ženski iztrgal torbico

Tržaški lokalni policisti so izsledili in aretirali moškega, ki naj bi v torek v središču mesta oropal žensko. Lokalni policisti so takrat prejeli klic na pomoč, prepričani so bili, da je šlo za prometno nesreč. Na kraju pa so našli žensko v stanju šoka, povedala jim je, da ji je neznanec na motorju iztrgal torbico. Ker je med ropom padla na tla in se poškodovala so reševalci službe 118 žensk odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Lokalni policisti so takoj začeli z zbiranjem pričevanj, pregledali so tudi posnetke nadzornih kamer. Ugotovili so, da je ropar vozil motorno kolo, ki ga je ukradel nekaj dni pred tem. Vozilo je po ropu zapustil nedaleč od kraja storitve kaznivega dejanja. Lokalni policisti so moškega izsledili, ko se je vračal na dom, odvedli so ga na sedež lokalne policije v Ulici Revoltella, kjer so ga identificirali. Zaradi ropa so ga ovadili tožilstvu in ga odvedli v koronejski zapor.