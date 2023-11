Aretirali še tri moške, vpletene v rope rolexov

Policisti so v sredo, 21. novembra, v sklopu preiskave, ki jo vodi tržaško državno tožilstvo, prijeli in aretirali še tri moške, ki naj bi bili vpleteni v tatvine ter rope ur znamke Rolex na Tržaškem. Gre za tri albanske državljane, za katere sumijo, da so bili med storilci ropov 23. decembra 2021 ter 4. in 5. februarja 2022. Izsledili so še dva moška, prav tako albanska državljana, ki naj bi bila ukradene rolexe preprodajala.

Trojico, 28-letnega L.K., 27-letnega M.K. in 23-letnega K.L., so na podlagi naloga preiskovalnega sodnika odvedli v pripor. Pri aretaciji so sodelovali še policisti iz Pistoie in pokrajine Monza - Brianza. V Lombardiji in Trstu so preiskali tudi stanovanji dveh albanskih državljanov, ki sta osumljena prikrivanja ukradenega blaga, in zasegli nekaj mobilnikov.

Kriminalno združbo, ki je kradla rolexe na Tržaškem so policisti razkrinkali 16. maja letos, ko so aretirali dva italijanska državljana in enega švičarskega državljana, četrtega člana kriminalne združbe pa so albanske specialne policijske enote prijele sredi junija letos v Skadru.