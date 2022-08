Policisti devinskega komisariata so v četrtek popoldne pri Štivanu aretirali romunskega državljana, za katerega se je izkazalo, da bi moral biti v zaporu. Moškega je zaradi ugrabitve in spolnega nasilja sodišče v Umbriji obsodilo na sedem let zaporne kazni. Moškega so prestregli med rutinsko kontrolo na avtobusu.