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Avstrijska podjetja in institucije so spoznavala tržaško luko

Včeraj se je po Tržaškem mudila delegacija avstrijskih gospodarskih akterjev. V Avstrijo odpelje med drugim četrtina vlakov iz tržaškega pristanišča

Spletno uredništvo |
Avstrija |
23. sep. 2026 | 11:57
    Avstrijska podjetja in institucije so spoznavala tržaško luko
    Avstrijska delegacija z Marcom Consalvom( Pristaniška uprava )
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Agencija za internacionalizacijo Avstrijske gospodarske zbornice Advantage Austria je včeraj priredila delovni obisk avstrijskih gospodarskih akterjev v tržaški luki. Tam so udeleženci lahko odkrivali sedanjost in prihodnost luke, ki tesno sodeluje z Avstrijo.

Obiska, ki ga je vodil direktor milanske izpostave Advantage Austria Christoph Plank, so se udeležili predstavniki 14 podjetij in institucij. V Lloydovem stolpu jih je sprejel predsednik pristaniške uprave Marco Consalvo, ki je Avstrijo opisal kot ključen in strateški trg. »Neposredni stiki nam omogocajo boljše razumevanje trga, na tem lahko temeljijo boljše storitve, povezave in projekti, ki lahko obrodijo nov promet,« je dejal. Lani je iz Trsta proti Avstriji krenilo 1500 vlakov, približno 16 na teden. To predstavlja četrtino vseh tržaških vlakov.

Pristaniška uprava je gostom predstavila obstoječo infrastrukturo ter načrte za prihodnost. Sledila so srečanja z drugimi gospodarskimi akterji, obisk se je sklenil z vodenim ogledom glavnih terminalov tržaške luke.

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