Radijski oder osemdeseti jubilej praznoval s Cankarjem

Radijski oder je v svoji 80-letni zgodovini večkrat posegal po delih Ivana Cankarja. Že v prvih povojnih desetletjih je za Radio Trst A pripravil radijske izvedbe vseh njegovih dram, med temi tudi Cankarjevega Kralja na Betajnovi, ki je v ponedeljek z glasovi Radijskega odra ponovno zaživel na prav posebnem večeru na dvorišču openske okrepčevalnice Zinzendorf.
Dramska uprizoritev je zaznamovala kar dve pomembni obletnici: 80 let delovanja slovenske dramske skupine v Trstu in obenem 150-letnico rojstva slovenskega pisatelja Ivana Cankarja, ki so jo želeli obeležiti prav z enim od njegovih najprodornejših del, je pred začetkom uprizoritve povedala predsednica Radijskega odra Manica Maver. Z izbiro se je strinjala državna sekretarka na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki se je ob številnih uglednih gostih udeležila prazničnega dogodka v Zinzendorfu. Poleg državne sekretarke so se večera na Opčinah udeležili tudi številni politiki in predstavniki kulturnih društev.
»Radijski oder si ob svoji visoki obletnici delovanja ne bi mogel zamisliti lepšega načina praznovanja, kot da ob tej priložnosti da besedo Ivanu Cankarju,« je Jaklitsch dejala o pisatelju, ki nam omogoča, »da se samozavestno postavimo ob bok narodom z največjimi literarnimi velikani«. Državna sekretarka pa je pohvalila tudi delovanje dramske skupine in ji zaželela še mnogo let. »Idejni oče, ustanovitelj Radijskega odra Jože Peterlin bi se danes s ponosom oziral na prehojeno pot svojih sodelavcev in vseh naslednikov, ki so svoje talente, znanje in ljubezen do slovenskega jezika uresničevali znotraj Radijskega odra,« je dejala. »Dokler boste slovensko govorili vi, bo slovenska beseda ostajala živa tudi v vsakdanjem življenju slovenske narodne skupnosti v Italiji,« je zaključila Jaklitsch.
Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.