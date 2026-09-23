Radijski oder osemdeseti jubilej praznoval s Cankarjem

Radijski oder je v svoji 80-letni zgodovini večkrat posegal po delih Ivana Cankarja. Že v prvih povojnih desetletjih je za Radio Trst A pripravil radijske izvedbe vseh njegovih dram, med temi tudi Cankarjevega Kralja na Betajnovi, ki je v ponedeljek z glasovi Radijskega odra ponovno zaživel na prav posebnem večeru na dvorišču openske okrepčevalnice Zinzendorf.

Dramska uprizoritev je zaznamovala kar dve pomembni obletnici: 80 let delovanja slovenske dramske skupine v Trstu in obenem 150-letnico rojstva slovenskega pisatelja Ivana Cankarja, ki so jo želeli obeležiti prav z enim od njegovih najprodornejših del, je pred začetkom uprizoritve povedala predsednica Radijskega odra Manica Maver. Z izbiro se je strinjala državna sekretarka na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki se je ob številnih uglednih gostih udeležila prazničnega dogodka v Zinzendorfu. Poleg državne sekretarke so se večera na Opčinah udeležili tudi številni politiki in predstavniki kulturnih društev.