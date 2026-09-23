V Vižovljah in v Nabrežini postavljajo nova pitnika

Pri športnem igrišču v Vižovljah so se začela dela za namestitev javnega pitnika, medtem ko je tisti na začetku Ribiške poti in Poti Za Vodico skoraj nared. Vest sta sporočila župan Občine Devin - Nabrežina Igor Gabrovec in odbornik za javne investicije Lorenzo Corigliano.

Novi pitnik na začetku dveh pohodniških poti, ki sta zaradi razgleda na Tržaški zaliv zelo priljubljeni, bodo varovali zaščitni stebrički, ki jih bodo postavili v kratkem. Hkrati bo obnovljena talna signalizacija, s čimer bo zagotovljena jasnejša označitev parkirnih mest.

V Vižovljah pa bodo ob novem pitniku postavili stojalo za kolesa, kar bo še posebej koristilo številnim kolesarjem, ki v visokem številu peljejo mimo tega predela občine.

Obe naložbi, katerih skupna vrednost znaša 30.000 evrov, sta župan Gabrovec in odbornik Corigliano napovedala že v začetku avgusta in sta del širšega programa urejanja prostora ter krepitve vsem dostopnih storitev. Kot je pojasnil župan, si občina želi urediti javne površine tako, da bodo bolj urejene in prijetnejše, pri čemer bodo pitniki tudi prispevali k zmanjšanju porabe plastike.

Dela izvaja Kraški vodovod, ki od lanskega septembra upravlja vse javne pitnike na območju občine ter prho, namenjeno kopalcem v Devinu. Lani je bilo v Devinu-Nabrežini skupno 19 javnih pitnikov, občina pa je v pogodbi že predvidela možnost širjenja omrežja, s ciljem, da bi vzpostavila približno 30 mest za oskrbo s pitno vodo.

Sporazum med Občino Devin - Nabrežina in Kraškim vodovodom poleg rednega vzdrževanja predvideva tudi redne preglede zapornih ventilov, regulatorjev tlaka in cevovodov med vodomerom in pipo, s čimer se preprečujejo izgube vode ter zagotavlja zanesljivo delovanje sistema. Zagotovljena je tudi 24-urna intervencijska služba za nujne primere ter odprava oziroma sanacija okvar.