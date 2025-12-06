Hrupen Miklavž na motornem kolesu spet prihaja k manj srečnim

V Trstu bo danes ponovno zaživelo eno izmed najbolj svojstvenih druženj z Miklavžem, ki nase opozarja z globokim dobrodelnim sporočilom. Od 14. ure dalje bo na Velikem trgu nadvse glasno in hrupno. Prvi izmed decembrskih dobrih mož se bo pripeljal z motorjem in obdaril manj srečne otroke. Z njim bo na ves glas hupalo več sto motoristov, ki hočejo osrečiti ranljivejše in jim kljub težavam pokloniti vsaj nekaj sproščenih trenutkov.

Dobrodelni pisani maraton San Nicolò si mette in moto​​​​​​ bo že 29. leto priredil krožek Roberto Tommasi tržaške lokalne policije. Darila bodo dobili otroci, ki jim pomagajo v sprejemnih centrih Casa Famiglia Gesù Bambino in Casa della Madre ter društvih Agmen, Bambini del Danubio in #IoTifoSveva.