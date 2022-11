Avto na bok v Ul. Molino a vento

Okrog 13. ure se je v Ul. Molino a vento, nekaj deset metrov od Trga Pestalozzi, avtomobil fiat 600 prevrnil na bok. Voznica je iz še nepojasnjenih vzrokov izgubila nadzor nad vozilom in trčila v parkirani avtomobil, pri čemer jo je odbilo in je mali avtomobil pristal na boku. Na kraj so prišli reševalci službe 118, ki so ji nudili prvo pomoč in jo prepeljali v katinarsko bolnišnico. Ugotovili so, da se ni huje poškodovala. V nesrečo niso bili vpleteni drugi avtomobili ali osebe.

Na kraju so bili tudi lokalni policisti in gasilci, ki so začasno zaprli del ulice za promet in zavarovali območje. Nastali so daljši zastoji. V koloni je obtičalo tudi več avtobusov, ki zaradi zaprtja predora pri Bombelju množično vozijo po omenjenem predelu.