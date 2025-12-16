Prišli do dna dolgi seriji požigov avtomobilov v Trstu

Včeraj zjutraj ob zori je lokalna policija prijela piromana, ki je nekaj ur prej, tik pred 4. uro ponoči, zažgal več avtomobilov na parkirišču bloka ljudskih stanovanj Ater v Naselju sv. Sergija v Trstu. Osumljenec, ki je že dlje časa pod drobnogledom mestnih redarjev, je po neuradnih informacijah povezan tudi z več preteklimi požigi avtomobilov po mestu. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za Tržačana, starega med 30 in 40 let. Lokalna policija bo ime storilca objavila, ko bo prejela soglasje tožilstva.

S to aretacijo se je po vsej verjetnosti končala nočna mora, ki se je začela pred časom. Včerajšnji primer je namreč zadnji v dolgi seriji požigov, ki že več kot dve leti ogrožajo predmestje Trsta. Med odmevnejšimi primeri je vsekakor požar pred manj kot mesecem dni v Ulici Campanelle, kjer je bilo v eni noči poškodovanih sedem avtomobilov, piroman pa je avtomobile požgal ob dveh različnih trenutkih.

Piroman, ki se je »zabaval« s požiganjem avtomobilov, je povzročil za več sto tisoč evrov škode. Številni lastniki so poškodovane avtomobile lahko odpeljali le na odpad.