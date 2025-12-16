VREME
DANES
Torek, 16 december 2025
Iskanje
Črna kronika

V Ronkah izgubil življenje 31-letni motorist

Cristian Aufiero je z motorjem padel v Drevoredu Serenissima in umrl na kraju nesreče

Spletno uredništvo |
Ronke |
16. dec. 2025 | 12:47
    V Ronkah izgubil življenje 31-letni motorist
    Prizorišče nesreče v Ronkah (BONAVENTURA)
Dark Theme

V Ronkah je sinoči ob 20. uri izgubil življenje 31-letni motorist Cristian Aufiero.Voznik je padel v Drevoredu Serenissima in umrl na kraju nesreče. Iz še nepojasnjenih razlogov je izgubil nadzor nad svojim motorjem tipa Suzuki GSX-R 750, ki je nato več deset metrov drsel po asfaltu. Zaradi trka je zgrmel petdeset metrov stran in pri tem izgubil čelado. Na prizorišče so prihiteli reševalci službe 118 s helikopterjem, reševalnim vozilom in zdravniškim vozilom, a kljub poskusom oživljanja mu niso mogli več pomagati.

Okoliščine nesreče preiskujejo karabinjerji, ki bodo med drugim skušali rekonstruirati, kaj se je pravzaprav zgodilo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: