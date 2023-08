Avtocesta A4 je zaprta med Devinom in Moščenicami

Avtocestna A4 je zaprta med Moščenicami in Devinom v smeri proti Trstu zaradi prometne nesreče, do katere je prišlo okoli 14. ure. Po podatkih družbe Autostrade Alto Adriatico, sta trčila osebni avtomobil in tovornjak, ki je prevažal stroj za delo na železnicah. V trku je tovornjak izgubil tovor, voznik pa je utrpel poškodbe. Zaradi odpravljanja posledic nesreče so pristojni zaprli avtocestni odsek, nastala je dvokilometrska kolona avtomobilov. Trenutno policija vozila pri Moščenicah iz avtoceste preusmerja na lokalne ceste.

Prav tako okoli 14. ure je prišlo do prometne nesreče tudi med Moščenicami in Redipljo. Autostrade Alto adriatico danes od jutranjih ur beležijo močno povečan promet na avtocesti A4. Veliko je počitnikarjev, ki se vrača z oddiha, avtoceste obremenjuje tudi prehod tovornih vozil. Da bi se izognile gneči pri Moščenicah, so Autostrade Alto Adriatico zaprosile Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, da vozila, ki prihajajo iz Hrvaške pri Razdrtem preusmeri na avtocesto v smeri Vrtojbe, od tam pa proti Gorici in Vilešu.