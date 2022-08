Danes je okrog 8.30 na cesti za Briščike prišlo do prometne nesreče, v kateri je avtomobil zbil divjega prašiča. Clio se ni mogel izogniti trku, saj je divji prašič nenadoma prečkal cesto. 55-letna Tržačanka za volanom je ostala nepoškodovana. Na kraju nesreče so bili openski karabinjerji, ki so zbirali informacije nesreče, urejali promet in čakali, da bi odnesli poginulega divjega prašiča.