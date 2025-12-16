Pri Štandrežu aretirali tihotapca orožja

Finančni policisti iz Tržiča in Trsta so na mejnem prehodu pri Štandrežu postavili konec mednarodnemu trgovanju z orožjem. Zasegli so pet kalašnikovk in 356 nabojev ter aretirali dva albanska voznika, ki sta jih iz Slovenije skušala nezakonito pripeljati v Italijo. V Albaniji pa so prijeli domnevnega pošiljatelja orožja.

Puške in naboje sta aretirana prevažala v manjšem kombiju z albansko registrsko tablico. Finančnim policistom se je zdel sumljiv in so ga zato ustavili, so danes razložili v tiskovnem sporočilu. V vozilu je bilo poleg voznikov še pet potnikov, vsi so bili albanski državljani. Voznika sta bila opazno živčna, so še zapisali finančni policisti in so zato temeljiteje pregledali njihovo prtljago. V enem izmed kovčkov, ki je bil nenavadno težek, so med ogrodjem in notranjo oblogo odkrili skrito zalogo orožja.