Avtomobila in skuter vpleteni v nesrečo pred katinarsko šolo

Pred katinarsko podružnico nižje srednje šole Sv. Cirila in Metoda so bili danes v nesrečo, ki se je pripetila okrog 12.50, torej le deset minut pred zaključkom pouka, vpleteni avtomobila in skuter. Na cestišču, ki je bilo spolzko zaradi dežja, je prvi voznik, ki je pripeljal iz smeri katinarske bolnišnice, pred prehodom za pešce nenadno ustavil avtomobil, pri čemer je skuteristka, ki je vozila za njim, padla. Voznik drugega avtomobila, ki je bil za skuteristko, je močno zaviral, pri čemer ga je zaneslo v cestni znak na pločniku pred šolo, ki ga je poškodoval in upognil. Nihče od vpletenih na srečo ni utrpel omembe vrednih poškodb, posredovanje reševalcev ni bilo potrebno. Na kraj so prišli lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Dijake in učno osebje je vnovična nesreča spet pretresla, kajti je še živ spomin na 27. januar, ko je avtomobil na prehodu za pešce podrl 13-letno dijakinjo, le nekaj dni kasneje pa je bila žrtev nesreče domača žival.