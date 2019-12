Azbest: ministrstvo priznalo odškodnino svojcem pokojnega gasilca

Italijansko ministrstvo za notranje zadeve je priznalo, da je pokojni gasilec Stelio Gropazzi leta 2008 umrl za posledicami dolgoletnega stika z azbestom med opravljanjem dolžnosti v tržaškem pristanišču. Gropazzijevim svojcem - vdovi in otrokom - je ministrstvo izplačalo posebno odškodnino v višini 228.000 evrov, dalje preživnino in druge skrbstvene storitve.

Vest so danes sporočili iz tiskovnega urada Nacionalnega observatorija za azbest (ONA), kjer poudarjajo, da je Gropazzi, ki je od leta 1956 do leta 1990 opravljal poklic gasilca, leta 2008 umrl zaradi pljučnega mezotelioma. Svojci pokojnika dolgo let niso vedeli, da je smrt povezana z izpostavljenostjo azbestu brez ustrezne tehnične preventive in zaščite, poleg tega pokojni Gropazzi ni bil niti informiran o tveganju. Šele več let po smrti so se obrnili na observatorij ONA, ki je vložil zahtevo po odškodnini. Notranje ministrstvo je sprva zavračalo razlago, da je pokojni gasilec umrl zaradi izpostavljenosti azbestu, v nadaljevanju pa sta predsednik ONA Ezio Bonanni in odvetnik Alberto Kostoris sprožila pravni postopek na tržaškem sodišču in s pomočjo večje količine trdnih dokazov o povezavi med izpostavljenostjo azbestu in smrtjo zaradi mezotelioma na koncu dosegla, da je ministrstvo priznalo odškodnino in preživnino.

Vsekakor se delo observatorija ONA za priznanje žrtvam izpostavljenosti azbestu na delovnem mestu nadaljuje. V šestem poročilu o mezoteliomskih obolenjih, ki ga je oktobra lani izdal zavod Inail, med drugim piše o 39 primerih mezotelioma med gasilci in sorodnimi poklici v javni upravi, ki so nosili protipožarne kombinezone in odeje, v katerih so bila azbestna vlakna, poleg tega so bili gasilci izpostavljeni azbestu med ukrepanjem za gašenje požarov v industrijskih objektih. Zato je observatorij ONA ustanovil poseben oddelek za zdravstveno in pravno varstvo pravic žrtev izpostavljenosti azbestu, ki je na voljo preko spletne strani oziroma na zeleni telefonski številki 800-034294.