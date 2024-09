Barcolana Sea Summit o varnosti na morju in zeleni vetrni energiji

Spremljevalni dogodek Barcolane, Barcolana Sea Summit, bo letos dan in pol daljši, dogajalo pa se bo na različnih lokacijah. Na četrti izdaji prireditve bodo v fokus postavili različne okoljevarstvene teme, o podvodni in vetrni ekonomiji pa se bodo (na daljavo) pogovarjali tudi z ministrom za okolje Gilbertom Pichettom Fratinom.

Trieste Sea Summit v XL obliki je v deželni palači ob prisotnosti institucionalnih predstavnikov včeraj predstavil predsednik kluba SVBG Mitja Gialuz. Ta je napovedal, da bo dogodek letos potekal od torka, 8. oktobra, do petka, 11. oktobra, srečanja pa bodo namenjena tako šolarjem kot tudi podjetnikom in laični publiki. Zadnja tri leta so različni gostje debatirali v kongresnem centru v Starem pristanišču, kjer bo tudi letos potekal del programa. Preostali del pa se bo odvijal na Velikem trgu, v avditoriju muzeja Revoltella in v Skladišču 26, je povedal Gialuz in dodal, da so v oblikovanje letošnjega programa vključili tudi nove partnerje.

Debate o alternativnih oblikah energije se bodo začele v torek, 8. oktobra, živahno pa bo zlasti na Velikem trgu in nabrežju. Tega dne bo družba AcegasApsAmga predstavila projekt Smart Water Management, ki zadeva trajnostno upravljanje vodovodnega omrežja. Predviden je tudi obisk paviljona Deep Blue, ki ga bo na Velikem trgu uredila Fundacija Schmidt Family Foundation, za šolarje pa bodo na voljo tudi didaktične delavnice o napovedovanju vetra. Te bodo vodili meteorologi deželne agencije Arpa.

Kako izkoristiti potencial?

Zadnji dan bo namenjen soočenju med predstavniki produktivnih dejavnosti in okoljevarstveniki. Govor bo tudi o modri ekonomiji, zlasti tisti, ki je pod vodo, ter o vetrni ekonomiji. Ta okrogla miza bo potekala v kongresnem centru.

Popoldanski del bo na programu v deželni palači, na njem pa se bo govorilo o vetrni ekonomiji in o postavljanju vetrnih elektrarn. O tem, kje se nahaja Italija pri rabi vetrne energije med evropskimi državami in kje so najboljši pogoji za postavitev vetrnic, se bodo poznavalci pogovarjali z ministrom za okolje Pichettom Fratinom, ki se bo sicer povezal na daljavo. Okroglo mizo bosta povezovala admiral Nicola Carlone in Mitja Gialuz, ki bosta od predavateljev poskusila izvedeti tudi, kako bi lahko bolje izkoristili razpoložljivi potencial.