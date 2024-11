Barve zraka z Walterjem Auerjem

I colori dell’Aria oziroma Barve zraka je naslov projektu, ki se v soboto zaključuje s slovesnim koncertom ob dnevu flavt (Trieste Flute Day), ki ga v torek, 3. decembra, v gledališču Miela prireja društvo Trieste Flute Association v okviru festivala prečnih flavt Trieste Flute Festival.

Projekt I colori dell’aria se razvija že vse leto s koncertnimi dogodki zlasti v Furlaniji - Julijski krajini in Venetu. Nekaj festivalskih dogodkov je že za nami, slovesni zaključek pa predstavlja torkov koncert, ki ga bo sooblikoval gost Walter Auer, prva flavta dunajskih filharmonikov in profesor glasbe na dunajski univerzi.

Dogodke festivalskega sklopa podpirajo Dežela FJK (večji delež finančnega kritja), občini Trst in Vileš, Art Group Graphics in številni partnerji. Posebna zahvala gre ravnateljici tržaškega liceja Carducci Dante Carmeli Testa in društvu Amici della Gioventù Musicale.

V Hiši glasbe je znameniti koncert včeraj predstavil Ettore Michelazzi. Že 14. izvedba Trieste Flute Day bo zaživela v torek ob 18.30 v gledališču Miela. Na festivalskem dogodku bo maestro Walter Auer na prečni flavti najprej nastopil v duetu s pianistko Rosangelo Flotta, nato pa še kot solist s Trieste Flute Ensemblom. Tržaški ansambel flavt je orkester, ki deluje od leta 2005 in ga sestavljajo izključno profesionalni flavtisti. Postregel bo z odlomki iz opernega repertoarja. »Za vstopnico bo treba odšteti simboličnih 10 evrov, koncert pa bo nedvomno zelo kakovosten,« je poudaril Michelazzi.

Opozoril je tudi na dvodnevno mednarodno delavnico, ki bo 3. in 4. decembra od 9.30 do 14.30 zaživela v Hiši glasbe (Ul. Capitelli 3) z maestrom Auerjem. Na njej bodo sodelovali flavtisti, ki so se že vpisali po spletu.

Naj omenimo še, da bo v soboto ob 9. uri kvintet flavt Golden Sound Flute Quintet, ki ga sestavljajo Irina Perosa, Zinajda Kodric, Bayarma Rinchinova, Ettore Michelazzi in Alessandro Vigolo, nastopil v goriškem Kulturnem centru Lojzeta Bratuža. Najprej bodo flavtisti poskrbeli za delavnico, nato pa bo čas za koncert. Vstop je prost.