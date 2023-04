Bazovci že četrtič stopili na ulico

Bazovci so vztrajni in kleni. Pri svojih pravicah nočejo popustiti in prav imajo. Dopoldne so priredili nov, že četrti (po tistih v juliju in decembru lani ter februarju letos) protestni shod po vaških ulicah, da bi opozorili na nevzdržne prometne razmere v vasi, zaradi česar ni mogoče varno stopiti niti iz hiše.

»Občina Trst je še vedno gluha na naše prošnje,« je z grenkobo ugotavljal Carlo Mezgec, glasnik odbora vaščanov. S protesti, je dejal, zahtevajo le to, do česar imajo pravico – do varnosti in dostojnega življenja namreč, nikakor pa ne sprejemajo več neurejene džungle in nediscipliniranih voznikov, s katerimi morajo sobivati.

Malo po 10. uri so se s plakati in transparenti v rokah spustili proti Kettejevi ulici, od tam nadaljevali po Reški cesti oz. državni cesti št. 14 in gor po Grudnovi ulici spet do kala. Zahteve krajanov so jasne – omejitev hitrosti, ureditev danes dotrajanih ali neobstoječih pločnikov (med včerajšnjim protestom je pred trgovino jestvin zaradi nedostojnega pločnika gospa padla, op. nov.), varnih prehodov za pešce, krožišč ter seveda ustreznih oznak na cestišču, svetlobnih signalov ali semaforjev. Mezgec je opozoril tudi na potrebo po večjih parkiriščih ob dostopu v vas in časovno urejenem parkiranju v vasi.