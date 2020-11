Bazovica: na Trmunu odstranili hlode

Na Trmunu na začetku Bazovice, kjer se začenja priljubljena Resslova pešpot in kjer marsikdo pusti svoje vozilo, je tržaška občinska uprava danes dopoldne dala odstraniti hlode, skale in zemljo, s katerimi so nekateri domačini pred nekaj dnevi preprečili dostop vozil na območje, ker so bili naveličani divjega parkiranja, ki prihaja do izraza zlasti ob vikendih in nedeljah. Dogajanju sta sledila občinska odbornika Lorenzo Giorgi (splošne zadeve in premoženje) in Michele Lobianco (osebje), ki sta simbolično odstranila prvi hlod, preden so zapele motorne žage občinskih delavcev, ki so hlode razžagali in jih dali v tovornjak, da jih je odpeljal. Podobno se je zgodilo tudi pri Banih, kjer se je s hlodi zagradilo del območja z ledinskim imenom Uǝ grace. Zdaj bo občinska advokatura vložila prijavo proti tistim, ki so hlode namestili, bremenila naj bi jih obtožba kaznivega dejanja samovoljnega vdora na javno zemljišče, je potrdil odbornik Giorgi, po čigar besedah je šlo za nesprejemljivo dejanje, ki je škodilo tako občanom kot trgovskim obratom v Bazovici. Prav tako je izrazil pripravljenost na pogovor o odprtih vprašanjih (v ta namen je za prihodnji teden napovedano tudi srečanje).

Kot znano, so nekateri v prejšnjih dneh zagradili območji na Trmunu v Bazovici in Uǝ grace pri Banih, ker so bili siti divjega parkiranja, nezadovoljstvo pa se je kopičilo tudi zato, ker je Občina Trst še pod prejšnjo upravo napovedala ureditev nekaterih parkirišč na vzhodnem in zahodnem Krasu (med katerimi tudi tistega na bazovskem Trmunu), kar pa se do zdaj ni zgodilo in se je divje parkiranje nadaljevalo, še posebej do izraza je prišlo v zadnjih tednih. Po drugih informacijah pa naj bi krajani, vsaj nekateri, nasprotovali tudi sami zamisli o kakršnemkoli parkirišču na Trmunu, kjer bi morali nasprotno območje spremeniti v zelenico.