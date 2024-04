V pesmih prepletanje dveh kultur

Originali je naslov druge pesniške zbirke tržaške pesnice Erike Fornazaric, ki je v petek doživela krstno predstavitev v Tržaškem knjižnem središču. Po dobro sprejetem prvencu Iz vetra in sanj, Di vento e di sogni, ki je izšel pri Goriški Mohorjevi družbi, je nova zbirka izšla v sozaložbi z italijansko založbo Qudulibri. Na predstavitvi se je z avtorico pogovarjala profesorica in pesničina sodelavka Neva Zaghet, večer je obogatila mlada harfistka Erica Gerin iz razreda profesorice Nicolette Sanzin na tržaškem konservatoriju, dijakinja klasičnega liceja Franceta Prešerna.

Polno dvorano je v imenu Goriške Mohorjeve pozdravil Marko Tavčar, ki se je Eriki Fornazaric zahvalil za sodelovanje ter poudaril, da je poezija to, kar nagovarja vse nas in vsakič na nov način. Začetno razmišljanje je bilo posvečeno težavnosti pri pisanju druge zbirke. »Prva zbirka je poskus. Ko je ta dobro sprejeta med publiko, moraš z drugo zadovoljiti pričakovanja bralcev,« je povedala pesnica.

Originali je naslov, ki zveni tako v slovenščini kot italijanščini in bralca uvede v dvojezično knjigo. Tudi v prvencu se je avtorica izražala v obeh jezikih in je bralcem predstavila tako slovenski kot italijanski kulturni prostor, ki se med seboj prepletata. Fornazaric se tudi zaveda privilegija in kulturnega ter literarnega bogastva, ki ji dovoljujeta poigravanje ter dograjevanje besede, ki ima dvojne korenike. V zbirki bodo bralci odkrili še druge jezike.

Svobodna pri prevajanju

»Tudi prva zbirka je bila dvojezična, druga pa v tem smislu doseže večjo učinkovitost,« je poudarila avtorica, ki je sama prevedla pesmi. Pri tem je bila prosta prav zaradi tega, ker je sama avtorica verzov. »Po prevodu se včasih rodi tudi nova pesem in nastaneta tako dva originala,« je dodala pesnica, sicer profesorica na tržaškem liceju Franceta Prešerna.