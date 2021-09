Bazoviške žrtve in druga svetovna vojna kot potres v Benečiji

Na Kongresnem trgu v Ljubljani stoji pred rektoratom ljubljanske univerze plošča. Spominja na žrtev Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Alojza Valenčiča in Zvonimirja Miloša, ki so na gmajni pri Bazovici padli pred 91 leti.Tudi letos je Odbor za proslavo bazoviških junakov priredil spominsko slovesnost. Junakom so se včeraj ob 13. uri z venci poklonili predstavniki političnih in borčevskih organizacij, za glasbeno kuliso je poskrbela Ženska vokalna skupina Danica z Vrha, z Jano Drassich na čelu. Na častni straži so stali skavti Slovenske zamejske skavtske organizacije in taborniki Rodu modrega vala. Slavnostni govor so organizatorji slovesnosti zaupali kulturnici iz Benečije Luisi Cher, ki je umor bazoviških žrtev in drugo svetovno vojno primerjala s potresom, ki je leta 1976 prizadel beneške Slovence.

Nekaj ur kasneje se je karavana domoljubov pomaknila 25 kilometrov severozahodno, v Prešernov gaj v Kranju, kjer na štiri junake spominja piramidalni, najstarejši antifašistični spomenik v Evropi. K njemu je venec položil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, prisotne je pozdravil župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. »Koliko trpljenja in nasilja je bilo v dvajsetih letih med svetovnima vojnama. A koliko pokončne drže, upora in boja za pravično družbo so pokazali naši ljudje,« je občinstvo nagovoril sovodenjski župan Luca Pisk in se spraševal o današnjem svetu, v katerem so ogrožene številne pravice in vrednote. Spomnil se je nekaterih okroglih obletnic, ki so pomembno vplivale na življenje Slovencev v Italiji in poudaril pomen sodelovanja med narodi. Junakov se je spomnil tudi župan Občine Kranj Matjaž Rakovec, ki je poudaril, da je upor štirih porodil svobodo slovenstva. Z glasbo se jim je poklonil trobilni sestav policijskega orkestra.

Danes prirejajo na bazovski gmajni taborniki RMV ob 21. uri taborni ogenj, sklop spominskih dogodkov se bo jutri sklenil prav tako v Bazovici: ob 10. uri bodo izpred vaškega kala krenili pohodniki, ki bodo ob 15. uri s prihodom na gmajno odprli osrednjo spominsko slovesnost. Slavnostna govornika bosta Boris Pangerc in senator Dario Parrini.