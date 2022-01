Bazovska osnovna šola lahko računa na nove naoknice

Da je v proračunu za leto 2021 tržaška občina namenila sedem milijonov za popravila šolskih poslopij, je znano, zdaj pa je za manjša popravila namenila še pol milijona evrov, ki jih bodo razdelili med štiri šole. Del denarja bo šel tudi bazovski osnovni šoli Trubar - Kajuh, ki je bila v preteklih mesecih deležna temeljitih obnovitvenih del na strehi in zamenjave žlebov, z denarjem, ki ga bodo prejeli zdaj, pa bodo lahko popravili še dotrajane naoknice, ki so župana Roberta Dipiazzo zmotile med avgustovskim obiskom šole in ogledom zaključenih del. Ob tisti priložnosti je župan dejal, da šolarjem ne morejo pustiti šole v takem stanju in da bodo našli denar še za popravilo naoknic.

Novo naložbo v štiri šole sta na včerajšnjem srečanju z novinarji predstavili pristojna za naložbe v občinski upravi Elisa Lodi in pristojna za šolstvo Nicole Matteoni. Največji delež denarja bosta prejeli osnovna šola Ferruccio Dardi v Ul. Giotto in bazovska šola Trubar - Kajuh. Prvi bo tržaška občina namenila sto tisoč evrov, s tem denarjem pa bodo uredilo novo šolsko jedilnico, v kateri bodo lahko šolarji malicali. Kot je dejala odbornica Lodijeva, bo velik del denarja šel tudi za nove naoknice bazovske šole, ni pa znala povedati točno, koliko denarja bodo namenili tej naložbi.