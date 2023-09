Belo grozdje se je spremenilo v mošt

Bendima ali trgatev je bila nekoč »fešta«. To je pri Žbogarjevih v Samatorci še danes. V vinograde so se Dimitri Žbogar, družinski člani in prijatelji odpravili v sredo, ko je sonce dovoljevalo, da so brez težav potrgali vse bele grozde. Največ imajo vitovske, nekaj pa tudi malvazije. Zato da trgači niso bili lačni, je poskrbela Dimitrijeva žena, ki je pripravila okusno malico, po celem dnevu pa še obilno kosilo. Trgatev je namreč tudi priložnost za druženje.

Trgatev je na Tržaškem v polnem teku. Sončen dan so v sredo izkoristili tudi pri Gregorju Budinu v Saležu, kjer so potrgali, kar jim je ostalo od belega grozdja, prihodnji teden pa se bodo lotili še črnih sort. Dež je včeraj presenetil Andreja Boleta pri Piščancih, ki je želel s trgatvijo začeti včeraj, a je moral počakati do danes. »Do zdaj smo sicer potrgali glero, ki jo imamo v Škednju, pri Piščancih pa bomo trgali ta teden bele, prihodnji teden pa črne sorte,» je pojasnil Bole.

Trgajo s prijatelji

V vinogradu v Samatorci se je zbralo okrog petnajst trgačev. »Vse delamo v družinskem krogu. »Bendemačem« je bilo enkrat lažje priti na pomoč, a so mladi danes vedno bolj zasedeni, tako kot starejši. Pri nas vedno trgamo med tednom, ker imamo ob vikendih odprto turistično kmetijo,« je pojasnil Dimitri Žbogar. »A mislim, da je prav, da si vzamemo čas za nekoliko drugačen dan,« je dodal.

Ko so zaključili z vinogradom v Samatorci, ki ga je Dimitri najel od strica, so se odpravili še v Zgonik, kjer ima v najemu trte Adriana Grudna. V obeh so se v sredo lotili belih sort, medtem ko bo črno grozdje moralo počakati na prihodnji teden.

»Kot vidite, je grozdje letos zdravo,« nam je razlagal kmet in vinogradnik iz Samatorce in nam ponujal sladke jagode, da se tudi sami prepričamo o tem. »Letos smo imeli srečo, ker v Samatorci, vsaj na našem koncu, ni bilo toče, medtem ko so imeli na drugem koncu vasi in v Saležu več težav,« je pojasnil Žbogar. Tudi nad kakovostjo letošnjega grozdja je bil zadovoljen, saj »je alkoholna stopnja zadovoljiva, kisline pa so kot ponavadi pri nas nekoliko višje«. Vinograda niso napadle divje živali, ker je ta ograjen. Tudi ptiči niso pozobali veliko grozdnih jagod, je zadovoljen Žbogar.