Betonska »kocka« že štiri leta sameva ob podganah

»Ta objekt ne more ostati tako.« S temi besedami svetoivanskega rajonskega svetnika Franca Biancuzzija bi lahko strnili sobotno novinarsko konferenco Liste Russo - Punto Franco (katere so se sicer udeležili tudi predstavniki Demokratske stranke) o betonski »kocki« pri Svetem Ivanu. Projekt za telovadnico na jugovzhodnem koncu Trga Gioberti, ob Drevoredu Sanzio, sega v leto 2008. Že štiri leta pa zgradba dobesedno sameva, z izjemo številnih podgan.

Rajonska svetnika Liste Russo v svetoivanskem okraju Biancuzzi (sicer predstavnik Slovenske skupnosti) in Pier Luigi Carotenuto sta zato podpisala vabilo odbornici za infrastrukturna dela Elisi Lodi (Bratje Italije), naj pride poročat o stanju del in nadaljnjih načrtih. Opozicijski svetniki namreč menijo, da je od izvedbe tega projekta odvisnih mnogo drugih del. Ploščad ob bodoči telovadnici naj bi postala podaljšek Trga Gioberti, za katerega sicer poudarjajo, da ni trg v pravem smislu besede. Tam, kjer je nekoč stala remiza tržaških mestnih tramvajev, bi se v prihodnje lahko družili mlajši in starejši.

Rajonski svetniki pogrešajo sicer tudi podrobnosti o sami telovadnici. V prejšnjih letih so si v njej izborili prostor za društva, ki pa je, po zadnjih nepotrjenih navedbah, izginil iz načrta. Bojijo se, je dejala svetnica Rossana Zagaria (DS), da bodo društva in družbeno-kulturne dejavnosti povsem izključene iz objekta, ker načrtuje Občina Trst preureditev nekdanje šole Filzi, ob slovenski šoli. Tam naj bi od decembra leta 2026 domovalo več svetoivanskih društev.

Svetniki zahtevajo torej srečanje z Eliso Lodi. Od nje bi radi izvedeli, kdaj bodo razpisana dela in kako zgleda dejanski načrt. V rebalansu je Občina Trst namenila sredstva za zaključitev del, teh pa še ni razpisala. Vsekakor bi rajonski svetniki radi imeli vpogled v načrt pred objavo razpisa, da bi lahko občini predlagali manjše spremembe in telovadnico ter ploščad naredili zanimivejši za prebivalce.

»Vem, da je zelo zasedena s stadionom Rocco. Vseeno bi morala odbornica najti nekaj časa za nas,« je hudomušno dodal Pier Luigi Carotenuto.