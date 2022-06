Nekateri so ti očitali, da si pristranski: da, bil si pristranski – na strani najšibkejših.

Bili ste naša vest.

Bil si poseben nono; velikokrat nisva razumela, zakaj nisi imel časa za nas in zakaj, drugače kakor drugi nonoti, toliko potuješ po svetu.

Do konca ste bili zvesti svojemu temeljnemu poslanstvu – prenašati zavest o nesprejemljivosti totalitarizmov.

Tako so danes različni govorniki nagovorili Borisa Pahorja, ki je na pokopališču pri Sv. Ani ležal v svetli leseni krsti, prekriti z rdečimi nageljni. Prisluhnili so jim njegovi sorodniki in prijatelji, znanci, sosedje s Kontovelske rebri. Prisluhnila jim je delegacija ministrov vlade Republike Slovenije, kakršne v Trstu že dolgo nismo videli (če smo jo sploh kdaj). Prisluhnili so jim uredniki in novinarji, ki so v pogovorih z njim preživeli nič koliko ur. In prisluhnili so jim ljudje, ki morda Borisa Pahorja niso osebno poznali, a jih je tržaški pisatelj nagovoril s svojimi knjigami, dnevniki, intervjuji. Ali morda samo s svojo pokončno držo. Celo iz Prlekije so prišli, iz Sv. Jurija ob Ščavnici, rojstnega kraja njegovega prijatelja Edvarda Kocbeka, kjer je Boris Pahor častni občan.

Velika množica se je danes dopoldne poslovila od Borisa Pahorja, ki je v 109. letu starosti umrl 30. maja na svojem domu pod Kontovelom. Pred mrtvaško vežico se je vila dolga vrsta ljudi in nato v njej postala pred krsto, izrazila sožalje hčerki Maji, sinu Adrijanu in njunima družinama. Na krsti je bila blazinica rdečih in belih nageljnov, ki so ustvarjali tržaški grb – helebardo, na traku napis Triest Trieste Trst. Ob njej venci najvišjih slovenskih političnih predstavnikov; garda slovenske vojske je položila venec v imenu novega premierja Roberta Goloba, ob njem je bil venec predsednika republike Boruta Pahorja. Na enem vencu je bilo zapisano ime mednarodnega odbora taborišča Buchenwald - Dora, enem izmed šestih, v katerih je bil med drugo svetovno vojno zaprt Boris Pahor. Slovensko vlado so zastopali kar trije ministri – notranja ministrica Tatjana Bobnar, kulturna Asta Vrečko in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.