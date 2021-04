V teh dneh so gledalci na različnih televizijskih kanalih opazili nov videospot nemškega avtomobilskega koncerna BMW, ki promovira svoj model serije 1 116i M sport. Posebnost je v tem, da dvojica vozil pelje po ulicah tržaškega mestnega središča, nabrežja in Starega pristanišča. Spot so namreč posneli lani v Trstu. V preteklosti so tržaško kuliso podobno že izkoristile tudi druge avtomobilske znamke.